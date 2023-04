LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Struth-Helmershof (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in eine Firma in der Straße "Am Wiedlich" in Struth-Helmershof ein. Sie durchwühlten alle Büroräume und entwendeten Bargeld. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

