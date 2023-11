Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Auf der Ernst-Haller-Straße mit entgegenkommendem Auto zusammengeprallt - Unfall fordert drei verletzten Personen

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem heftigen Unfall mit drei verletzten Personen ist es am Donnerstagvormittag auf der Ernst-Haller-Straße, kurz vor der Abzweigung Göldenbühlstraße gekommen. Ein 88-jähriger Mann fuhr gegen 10.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Ernst-Haller-Straße stadtauswärts. Vermutlich aufgrund eines Kreislaufstillstandes prallte der Golf kurz vor der Abzweigung zur Göldenbühlstraße mit den Rädern gegen den Bordstein am Fahrbahnrand. In der Folge lenkte der Wagen nach links, wo es auf dem Gegenfahrstreifen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fiat einer 49-jährigen Autofahrerin kam. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Eintreffende Rettungskräfte reanimierten den 88-Jährigen und brachten diesen in eine Klinik. Eine Beifahrerin im Golf des Mannes und die Fiat-Fahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden ebenfalls mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

