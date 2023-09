POL-SN: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Schwerin verstorben

Schwerin (ots) - Am Schweriner Marienplatz kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Die erste ereignete sich am Freitagabend gegen 23:00 Uhr: Ein 22-jähriger Algerier wurde laut ersten Erkenntnissen von einem 43-jährigen Russen und einem 49-jährigen Deutschen körperlich angegriffen und floh augenscheinlich unverletzt. ...

mehr