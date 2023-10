Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer bei Unfällen verletzt

Dannenbüttel/ Wittingen (ots)

Zwei Unfälle, bei denen sich je ein Radfahrer verletzte, ereigneten sich am gestrigen Dienstagmorgen. Gegen 08:00 Uhr wollte eine 61-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz GLA in Dannenbüttel von der Westerbecker Straße nach rechts auf die Bundesstraße 188 biegen. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen einen von rechts nahenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und E-Bike, der 75-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht an der Hand.

In Wittingen kam es gegen 09:45 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem sog. Dooring-Unfall. Der 66-jährige Beifahrer eines Volkswagen Polo öffnete die Tür, während eine 48-Jährige auf dem angrenzenden Radweg fuhr. Die Frau prallte gegen die Tür, stürzte und verletzte sich dadurch leicht am Kopf. Diese Dooring-Unfälle können durch Umsicht von Personen in Kraftfahrzeugen vermieden werden, ein einfaches Hilfsmittel ist der "Holländische Griff". Beim Aussteigen wird dabei die Tür mit der Hand geöffnet, die vom Griff weiter entfernt ist. Also auf der Fahrerseite mit der rechten Hand die Tür öffnen und auf der Beifahrerseite mit der linken Hand. So dreht sich der Körper, das Sichtfeld erweitert sich und Radfahrende werden rechtzeitig erkannt.

