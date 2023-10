Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Wohnhaus

Gifhorn (ots)

Am Montag dem 09.10.2023 brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Gifhorn ein. Durch Aufbrechen der Terrassentür verschafften sich die Täter Zugang zum Haus an der Brahmsstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie anschließend Bargeld und Elektronikgeräte.

Die Tat ereignete sich zwischen 07:20 Uhr am Montagmorgen und 15:40 Uhr am Montagnachmittag. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Zur Tat werden Zeugen gesucht, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

