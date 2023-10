Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Gifhorn (ots)

Auf dem Lehmweg in Gifhorn verletzten sich am gestrigen Donnerstagnachmittag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Audi A6 den Lehmweg in Richtung Osten, als gegen 17:00 Uhr der vor ihm fahrende Volkswagen Polo verkehrsbedingt bremsen musste. Den ersten Ermittlungen nach kam es aufgrund fehlendem Abstands zum Unfall, der Audi fuhr auf den Polo auf. Dieser wurde auf einen vorausfahrenden Hyundai i30 geschoben. Durch den Unfall verletzten sich die 62-jährige Fahrerin des Hyundai und eine 21-jährige Beifahrerin im Audi leicht. Der 23-Jährige und die 40-jährige Fahrerin des Polos blieben unverletzt. Zum Unfall wurde ein Rettungswagen gerufen, die Verletzten mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden an den beteiligten Autos wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt, der Audi und der Volkswagen mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

