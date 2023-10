POL-GF: Suche nach vermisster Frau beendet - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Stüde (ots) - Zu einem Brand in Stüde wurde am heutigen Montagmorgen, gegen 07:50 Uhr, die Polizei gerufen. Das Feuer entstand in einem Holzhaus im Wochenendgebiet am Bernsteinsee. Während die Freiwillige Feuerwehr das Feuer löschte, nahm die Polizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf, diese ist bislang unklar. Der Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Gifhorn Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Nowak ...

