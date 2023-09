Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht am Kemnader See - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Bereits am 9. September, gegen 18 Uhr, kam es in Bochum am Kemnader See zu einem Verkehrsunfall.

Eine 43-jährige Bochumerin war mit Inlinern auf der Ruhrbrücke Kemnader Straße in Richtung Kemnader Straße unterwegs. Kurz hinter dem Wehr kam der Frau frontal ein Mann auf einem Longboard entgegen. Beide konnten eine Kollision nicht verhindern. Die Frau stürzte über das Board und verletzte sich leicht. Der Unbekannte konnte vorzeitig abspringen.

Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Longboardfahrer ohne Unfallaufnahme von der Örtlichkeit. Beschrieben wurde er zwischen 20 und 30 Jahren alt, 180 cm groß, durchtrainiert und mit blonden kurzen Haaren mit "Geheimratsecken". Er trug ein olive-grünes Tanktop und eine große Pilotensonnenbrille. An der Örtlichkeit befand sich noch ein weiterer Longboardfahrer.

Das Verkehrskommissariat such jetzt nach den unbekannten Longboardfahrern sowie weitern Zeugen. Diese werden gebeten, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5105 zu melden.

