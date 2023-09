POL-BO: Verfolgungsfahrt: Polizei stellt 17-Jährigen in Bochum

Bochum (ots) - Vier Verletzte, hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag, 12. September, im Feierabendverkehr auf dem Zeppelindamm in Bochum ereignet hat. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 25-Jährige aus Bochum mit ihrem Auto auf dem Zeppelindamm in Richtung Linden. An der Kreuzung zum Preins Feld fuhr sie einer 37-jährigen Autofahrerin ...

