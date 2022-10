LPI-NDH: Ungewöhnlicher Notruf

Nordhausen (ots) - Alles Gute kommt von oben, hat sich in diesem Fall leider nicht bestätigt. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch gegen 4.00 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu einem Gebäude in der Bochumer Straße. Dort wurde begonnen, sich durch die Bodendielen und die darunter liegende Deckenverkleidung zu arbeiten, um in die Spielothek im Erdgeschoss zu gelangen. Möglicherweise hat ein einsetzender Alarm die Täter dann von weiteren ...

mehr