POL-PB: Ermittlungen nach Kellerbrand

Delbrück-Schöning (ots) - (mb) Eine junge Autofahrerin ist am Dienstagmorgen Am Sporkhof verunglückt. Die 18-jährige VW-Polo-Fahrerin fuhr gegen 06.55 Uhr auf der Straße Am Sporckhof von Schöning in Richtung Rietberger Straße (B 64). Kurz nach der Einmündung Sporckallee kam sie in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen blieb im Graben an der Grabenböschung hängen. Die ...

