Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Unterbaldingen, Bundesautobahn A 81) Schwerer Unfall auf der Autobahn A 81 mit erforderlichem Einsatz eines Rettungshubschraubers

Bad Dürrheim, Unterbaldingen, Bundesautobahn A 81 (ots)

Zu einem heftigen Unfall unter Beteiligung eines Sattelzug-Lastwagens und eines Opel Astras, bei welchem aufgrund einer eingeklemmten und schwer verletzten Beifahrerin im Auto auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden musste, ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Autobahnanschlussstelle Geisingen auf der Bundesautobahn A 81 gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 75-Jähriger zusammen mit einer älteren Beifahrerin in einem Opel Astra Sports Tourer auf der A 81 in südlicher Richtung. Rund 1,5 Kilometer nach dem Autobahndreieck Bad Dürrheim, etwa auf Höhe des Ortsteils Unterbaldingen, fuhr der Opel auf dem rechten Fahrstreifen der A 81 ungebremst in den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzug-Lastwagens. Möglicherweise war der Opel-Fahrer während der Fahrt eingeschlafen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin im Opel eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der 75-jährige Fahrer des Opels zog sich nach erster Erkenntnis leichte Verletzungen zu. Nach der Verständigung fuhren die Feuerwehr Tuningen mit mehreren Fahrzeugen und mehrere Rettungswagen zusammen mit einem Notarzt zur Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Nachdem die am Unfall eingesetzte Feuerwehr die Beifahrerin aus dem Opel befreit hatte, wurde diese mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Opel-Fahrer kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten musste die Autobahn in südlicher Fahrtrichtung zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen für etwa zwei Stunden bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Opels. Nach Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Führerschein des Opel-Fahrers. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell