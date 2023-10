Polizei Düren

POL-DN: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Linnich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:10 Uhr kam es am Kreisverkehr der Umgehungsstraße B57 / K14 in Linnich zu einem Verkehrsunfall. Eine 44jähriger Pkw-Fahrerin aus Eschweiler übersah einen schon im Kreisverkehr befindlichen Pkw und kollidierte mit diesem. In dem anderen Pkw befanden sich eine 20 sowie eine 22jährige Frau. Die zu dem Unfall gerufenen Beamten der Polizeiwache Jülich mussten bei der Unfallaufnahme feststellen, dass die Pkw-Fahrerin aus Eschweiler unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Durch ihr leichtsinniges Verhalten wurde die 22jährige Frau aus dem anderen Pkw verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, ein angrenzender Zaun wurde ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacherin wurde auf der Polizeiwache Jülich eine Blutprobe entnommen und ihr Führschein wurde sichergestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung. -Foe.-

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell