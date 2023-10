POL-DN: Weggerutscht - Kradfahrer leicht verletzt

Düren (ots) - Ein 19-Jähriger verlor am Donnerstagmorgen (19.10.2023) aus bislang ungeklärter Ursache beim Einfahren in den Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Der Mann aus Düren fuhr gegen 05:45 Uhr von der Schoellerstraße aus in den Kreisverkehr ein. Nach eigenen Angaben verlor er aus bislang ...

mehr