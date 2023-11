Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-Jähriger leistet Widerstand und bespuckt Polizistin - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagabend (13.11.2023) sind Polizeibeamte in die Allensteiner Straße in Siegen gerufen worden. Vor Ort war ein 18-Jähriger gegen 20 Uhr in eine Doppelgarage eingedrungen. Zudem gaben Zeugen an, dass er eine Waffe mit sich führte.

Die eingesetzten Beamten konnten den Mann vor Ort auf dem Boden liegend auffinden. Die Waffe, die neben dem 18-Jährigen lag, stellte sich als Schreckschusspistole heraus. Der junge Mann beleidigte die Beamten vor Ort immer wieder. Auch auf der anschließenden Fahrt zur Polizeiwache in Weidenau zeigte er ein aggressives Verhalten. Zudem bespuckte er eine Polizistin.

Der Mann kam ins Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell