POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Außenring Villingen und Kreisstraße 5709 leichte Verletzungen zugezogen und musste in eine Klinik gebracht werden. Kurz vor 15.30 Uhr wollte die 43-Jährige mit einem Mercedes der B-Klasse vom Außenring nach rechts in Richtung Nordring auf die K 5709 abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein dem Mercedes folgender 32-jähriger Postzusteller reagierte zu spät und fuhr mit dem genutzten DHL-Elektrofahrzeug des Typs Streetsooter in das Heck des haltenden Autos. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Mercedes-Fahrerin zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

