Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei Bauarbeiten auf einer Baustelle an einem Krankenhaus an der Kriegsbergstraße hat sich ein 54 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen (23.11.2023) gegen 10.00 Uhr schwer verletzt. Beim Versuch einen Stahlträger zu montieren, löste sich dieser aus der Befestigung und rutschte aus rund drei Metern zu Boden. Hierdurch wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Auch ein 53 Jahre alter Kollege erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 54-jährigen Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell