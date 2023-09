BPOL NRW: Fahndungserfolg für die Bundespolizei - 28-Jähriger muss für 405 Tage in Haft

Dortmund - Witten (ots) - Am heutigen Morgen (14. September) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof ein junges Mädchen. Dieses war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und griff die Beamten an. Gegen 04:20 Uhr wurden Einsatzkräfte in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Dortmund auf eine Person aufmerksam, die augenscheinlich sehr jung wirkte. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit wurde ...

