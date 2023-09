Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand nach Diebstahl im Zug und alkoholisierter Mann durch Bundespolizei in Gewahrsam genommen

Bielelfeld (ots)

Mit gleich zwei widerspenstigen Männern hatten es am Dienstag (12. September) Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bielefeld zu tun.

In den Morgenstunden entwendete ein 33-jähriger Mann in einem ICE Düsseldorf - Berlin) einen Reisenden die Kopfhörer. Die Tat wurde durch einen im Zug privatreisenden Polizeibeamten beobachtet. Dieser informierte die Bundespolizei und übergab den Mann beim nächsten Halt in Bielefeld an die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Hierbei versuchte der Tatverdächtige vergeblich vom Bahnsteig zu flüchten, woraufhin er gefesselt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut gefunden, welches nach einer Durchsage im Zug an die Eigentümerin zurückgegeben werden konnte. Zudem meldete sich ein weiterer Geschädigter, der ebenfalls im Zug vom 33-Jährigen bestohlen wurde. Allerdings bemerkte der Reisende den Diebstahl direkt und erhielt das Diebesgut unmittelbar vom Täter zurück.

Bei der Zuführung zur Wache versuchte der marokkanische Staatsangehörige mehrmals einen Polizeibeamten zu treten und beleidigte die Einsatzkräfte.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahl, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Ebenfalls Widerstand gegen eine polizeiliche Maßnahme leistete am Abend ein 48-jähriger Bielefelder auf der Wache der Bundespolizei. Zudem drohte er mit der Begehung von Straftaten.

Bundespolizisten hatten den Mann kurz zuvor wegen einer Verunreinigung in einem Zug kontrolliert. Mit der Kontrolle offensichtlich nicht einverstanden, beschwerte er sich nur wenig später verbal aggressiv auf der Wache der Bundespolizei und weigerte sich, die Wache wieder zu verlassen. Als die Einsatzkräfte ihn mit unmittelbaren Zwang aus der Wache führen wollten, ließ sich der 48-Jährige zu Boden fallen und sperrte sich gegen die Maßnahme. Vor der Wache kündigte der 48-Jährige an, mit seinem Messer Menschen abstechen zu wollen. Daraufhin durchsuchten die Einsatzkräfte den Mann und fanden ein Klappmesser in seiner Hosentasche.

Die Bundespolizisten stellten das Messer sicher und nahmen den alkoholisierten Bielefelder zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

