BPOL NRW: Doppelt erfolgreich - Bundespolizisten vollstrecken binnen kürzester Zeit zwei Haftbefehle

Köln/Troisdorf (ots)

In den Vormittagsstunden des 12. September bewiesen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Köln sowie am Bahnhof Troisdorf wieder einmal ihr richtiges Gespür und vollstreckten gleich zwei Haftbefehle.

Gegen 10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Köln einen 39-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung, wegen Bedrohung, der Staatsanwaltschaft Verden, zum Vorschein. Die 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe wären bei Zahlung von 200 EUR obsolet gewesen, jedoch war der gebürtige Kölner zunächst nicht zahlungsfähig. Er hatte jedoch Glück im Unglück, denn ein Freund konnte den fälligen Betrag beibringen, sodass der 39-Jährige die Polizeidienstelle als freier Mann verlassen konnte.

Ein ähnlicher Sachverhalt hat sich am Bahnhof Troisdorf nur eine gute Stunde später zugetragen. Hier kontrollierten die Uniformierten einen 43-jährigen Deutschen. Gegen diesen lag ein Haftbefehl, wegen Beleidigung, der Staatsanwaltschaft Bonn, vor. Auch der Mann konnte seine Inhaftierung (23 Tage) abwenden, indem er einen Ersatzgeldbetrag in Höhe von 345 EUR leistete.

