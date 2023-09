Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt nicht geringe Menge an Heroin fest - Haftrichter erlässt gegen Beschuldigten Untersuchungshaft

Aachen (ots)

Am Montagabend haben Beamte der Bundespolizei in der Vorhalle am Hauptbahnhof einen 31-jährigen Syrer festgenommen, der 50 Gramm Heroin mitgeführt hatte.

Der 31-Jährige konnte bei der Kontrolle keine Ausweispapiere vorzeigen. Bei einer eingehenden Kontrolle wurde das Heroin am Körper des Mannes aufgefunden. Zudem fanden die Beamten noch 50 Gramm einer pulvrigen Substanz, die sich später als Streckmittel herausstellte. Das Heroin und das Pulver wurden beschlagnahmt und die Person mit zur Wache genommen. Hier wurde die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen verständigt, die den Fall nach Einlieferung in den Polizeigewahrsam übernommen hatte. Der 31-Jährige wurde am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen ihn verhängte. Er wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Aachen verbracht.

In einem weiteren Fall stellten die Beamten am Dienstagabend an der Schanz in Aachen ein Fahrzeug fest, dass zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Der Fahrer, ein 34-jähriger Rumäne wurde diesbezüglich zur Anzeige gebracht und seine Kennzeichen entsiegelt und die Zulassung sichergestellt. Dabei fanden die Beamten noch verbotene Substanzen wie Steroide und Anabolika auf. Dabei handelte es sich um über 30 Ampullen und über 100 Tabletten, die beschlagnahmt wurden. Diesbezüglich wurde der Straftatvorwurf noch wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz erweitert. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der 34-Jährige konnte nach der Anzeigenerstattung seine Reise ohne sein Fahrzeug fortsetzen.

