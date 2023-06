POL-WAF: Vermisster 49-Jähriger aus Sassenberg zurück

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 20.6.2023 in eine Werkzeugstanzerei an der Otto-Diehl-Straße in Telgte ein. Der oder die Täter gelangten offensichtlich über eine angrenzende Firma auf das Betriebsgelände. Hinweise zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat im Industriegebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

