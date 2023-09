BPOL NRW: Bekannte Täterinnen stehlen unbekannter Frau im Bahnhof Düren Geldbörse - Bundespolizei sucht nach Eigentümerin

Dortmund - Erftstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag (12. September) beabsichtigten zwei Gesuchte die grenzpolizeiliche Kontrolle am Dortmunder Flughafen zu passieren. Bundespolizisten nehmen zwei Männer fest. Gegen 14:50 Uhr wurde ein 35-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges in Richtung Iasi/ Rumänien vorstellig. Überprüfungen ergaben, ...

