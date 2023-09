LPI-J: LKW kommt auf Gegenfahrbahn

Apolda (ots) - Gestern Morgen machte sich in der Bahnhofstraße in Apolda ein Skoda Fabia selbstständig. Vermutlich hatte die 33-Jährige Besitzerin nicht die Handbremse angezogen. Sodass das Fahrzeug ungehindert gegen eine Hauswand rollte. Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden an der vorderen Stoßstange. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

