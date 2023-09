LPI-J: PKW macht sich selbstständig

Jena (ots) - Aus einem verschlossenen Pkw entwendete am Mittwochvormittag ein unbekannter Langfinger einen Rucksack. Der Opel stand auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rodaer Straße in Hermsdorf. Wie der Unbekannte in das Fahrzeug kam, ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr