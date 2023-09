Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scherz oder Groll

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Entweder sich einen üblen Scherz erlaubt oder einen Groll auf Fahrzeuge hat ein Unbekannter in Bad Klosterlausnitz. Unabhängig voneinander meldeten sich Mittwoch zwei Fahrzeugbesitzer, welche in der Straße Jugendwaldheim ihren Pkw abgestellt hatten. Die Autos standen weder in einer Einfahrt, noch verkehrsbehindernd. Jedoch schien auch dies, jemanden zu stören. Mittels blauer Farbe besprühte ein Unbekannter einmal das vordere und einmal das hintere Kennzeichen sowie Teile der Karosse mit blauer Farbe. Somit einstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden. Hinweise zum Verursacher gibt es aktuell nicht, die Ermittlungen indes laufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell