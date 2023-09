Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigt und davongefahren

Jena (ots)

Ihren beschädigten Pkw vorgefunden hat am Mittwochfrüh eine Zeugin. Der Pkw VW war von Freitag an in der Schützenhofstraße am Fahrbahnrand geparkt. Dem Spurenbild zu urteilen, stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Seite des VW und beschädigte diesen, ehe sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig entfernte. Der entstandene Sachschaden wird aktuell mit knapp 5.000,- Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. bitte geben Sie hierbei das Aktenzeichen 0233558/2023 an.

