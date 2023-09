LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage

Apolda (ots) - Gestern Vormittag kam es am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Als eine 31-jährige Opel-Fahrerin aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand herausfahren wollte, übersah sie einen heranfahrenden Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Verletz wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

