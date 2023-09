LPI-J: Allein gestürzt

Apolda (ots) - Gestern Nachmittag wurde die Polizei in Apolda aufgrund einer Ruhestörung in der Weimarischen Straße in Apolda um Hilfe gerufen. Hier brüllte ein 35-Jähriger lautstark in seiner Wohnung herum. Durch die geöffneten Fenster konnten mehrfach verfassungsfeindliche Parolen gehört werden, so auch beim Eintreffen der Polizeibeamten. Nach Anzeigenaufnahme und Belehrung zur Ruhe verließen die Beamten ...

