Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigung an Schule in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde jetzt zu einer Sachbeschädigung an der Schule am Leher Markt gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter über das Wochenende in der Zeit von Freitag, 23. Juni, 14 Uhr, bis zum Montagmorgen, 26. Juni, gegen 7 Uhr die Glasüberdachung sowie Teile des Blitzableiters über dem Eingangsbereich auf der westlichen Gebäudeseite zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen im Umfeld der Schule gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell