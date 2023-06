Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rotlicht am Bahnübergang missachtet - Hoher Sachschaden

Bremerhaven (ots)

Auf rund 100.000 Euro schätzt die Polizei die Gesamtschadenssumme eines Unfalls, der sich am Montag, 26. Juni, im Überseehafengebiet ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge war gegen 15.45 Uhr ein Autotransport-Lkw im Bereich Coloradostraße/Senator-Borttscheller-Straße unterwegs. Beim Passieren eines dort befindlichen Bahnübergangs missachtete der Fahrer das Rotlicht der Schrankenanlage und setzte seine Fahrt fort. Während sich der Lastwagen im Gleisbereich unter den Schranken befand, senkten sich die Schlagbäume und trafen die auf der Ladefläche transportierten Autos. Hierbei handelte es sich um hochpreisige SUV-Fahrzeuge aus schwäbischer Produktion. Die vermuteten Schäden an den Neuwagen sowie am Lkw werden mit rund 80.000 Euro beziffert, die Schäden an der Schranke schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der Fahrer des Autotransporters erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und musste eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Summe bezahlen.

