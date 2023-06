POL-Bremerhaven: Akku-Dieb schnell gefasst

Bremerhaven (ots) - Bei einem sogenannten Dooring-Unfall ist am vergangenen Freitagmittag, 23. Juni, ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer in Bremerhaven-Leherheide verletzt worden. Die Polizei erklärt, wie man solche Unfälle verhindern kann. Der Bremerhavener war gegen 13.30 Uhr mit seinem Scooter auf der Jakob-Kaiser-Straße unterwegs. Als er an einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete dessen ...

mehr