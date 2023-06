POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen ein Dutzend geparkte Autos

Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat wurde am Mittwoch, 21. Juni, ein Mann in Bremerhaven-Lehe dabei erwischt, wie er ein Gebäude der Ortspolizeibehörde mit Farbe beschmierte. Ein Beamter der Kriminalpolizei beobachtete gegen 12.40 Uhr an der Ecke Hinrich-Schmalfeldt-Straße/Jacobistraße einen Mann dabei, wie dieser mittels Schablone und Lack-Sprühfarbe die ...

mehr