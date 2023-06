Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeigebäude mit Graffiti beschmiert - Tatverdächtiger erhält Anzeige

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat wurde am Mittwoch, 21. Juni, ein Mann in Bremerhaven-Lehe dabei erwischt, wie er ein Gebäude der Ortspolizeibehörde mit Farbe beschmierte. Ein Beamter der Kriminalpolizei beobachtete gegen 12.40 Uhr an der Ecke Hinrich-Schmalfeldt-Straße/Jacobistraße einen Mann dabei, wie dieser mittels Schablone und Lack-Sprühfarbe die Außenfassade des Stadthauses 6 beschmierte. Der Kripo-Beamte informierte die Kollegen der Schutzpolizei, die den 45-jährigen Verdächtigen kurz darauf wenige Meter entfernt antrafen und zur Rede stellten. Der Mann hatte die Utensilien noch bei sich und gab die Tat auch gleich zu. Der alkoholisierte Beschuldigte erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

