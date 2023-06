Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Volltrunkener Autofahrer in Lehe unterwegs - Strafanzeigen gefertigt

Bremerhaven (ots)

Absolut fahruntüchtig war ein Autofahrer, den die Polizei in der Nacht zu Donnerstag, 22. Juni, in Bremerhaven-Lehe stellte. Der Wagen des 24-Jährigen fiel einer Polizeistreife gegen 2.45 Uhr im Bereich Leher Markt auf. Der BMW bewegte sich auffällig langsam, überfuhr mehrmals die Fahrbahnbegrenzung, stoppte zwischenzeitlich und fuhr dann wieder rasant an. Als die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle vornehmen wollten, nahm der Fahrer zunächst Reißaus. Erst, als er verkehrtherum in eine Einbahnstraße fuhr und ihm plötzlich andere Autos entgegenkamen, hielt der 24-Jährige an. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Aus- und Auffallerscheinungen, die auf Alkohol- oder Drogenkonsum hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Zur Blutentnahme wurde der 24-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht, wo er anschließend zum eigenen Schutz verblieb. Da die Beamten am BMW des Mannes Unfallspuren feststellten, wurde der Pkw beschlagnahmt. Es ist anzunehmen, dass der alkoholisierte 24-Jährige in der vergangenen Nacht mit anderen Fahrzeugen kollidiert ist. Die Ermittlungen dahingehend laufen. Es wurden Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gefertigt. Ob der Beschuldigte aktuell im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss noch geklärt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell