POL-Bremerhaven: Beinaheunfall in Bremerhaven-Leherheide: Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Bremerhaven (ots)

Nach einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem Rollerfahrer am vergangenen Freitagnachmittag, 16. Juni, in Bremerhaven-Leherheide sucht die Polizei nun nach dem beteiligten Radfahrer sowie nach weiteren Zeugen.

Gegen 16 Uhr waren ein junger Bremerhavener und sein Sozius mit einem Motorroller auf der Hermann-Löns-Straße in Richtung Kiefernweg unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Rollerfahrer an der Kreuzung zum Mecklenburger Weg einen von rechts heranfahrenden E-Bike-Fahrer. Beide Zweiradfahrer bremsten scharf und konnten so noch einen Zusammenstoß verhindern. Im Anschluss an diesen Vorfall gerieten die Beteiligten in einen Streit, im Verlauf dessen der E-Bike-Fahrer den Sozius vom Roller gezogen haben soll. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin und beschädigte hierbei noch ein geparktes Fahrzeug. Der Radfahrer stieg sodann wieder auf sein Rad und fuhr - ohne sich weiter zu kümmern - davon.

Der Fahrradfahrer soll mit einem dunkeln E-Bike unterwegs gewesen sein und wird als eher dick, ungefähr 40 Jahre alt und ca. 1,80 - 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll zum Zeitpunkt des Vorfalls eine schwarze Hose, ein graues Sweatshirt und einen schwarzen Fahrradhelm getragen haben.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

