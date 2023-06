Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigung an geparkten Autos - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu insgesamt vier Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es am vergangenen Wochenende im Bremerhavener Ortsteil Bürgerpark. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einsatzkräfte der Polizei wurden am frühen Sonntagmorgen, 18. Juni, in die Walter-Delius-Straße gerufen: Ein Passant hatte hier einen beschädigten Außenspiegel an einem geparkten Ford Transit entdeckt. Am Einsatzort eingetroffen stellten die Beamten fest, dass insgesamt vier in dem Bereich zwischen der Robert-Koch-Straße und der Virchowstraße geparkte Autos auf gleiche Art beschädigt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

