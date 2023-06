Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Junger Mann in Geestemünde beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nach einem schweren Straßenraub in Bremerhaven-Geestemünde ermittelt die Polizei Bremerhaven und bittet um Zeugenhinweise. Am späten Samstagabend, 17. Juni, war ein 23-jähriger Mann zu Fuß an der Industriestraße in Höhe des Action-Marktes/Werkstattschule unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge begegneten ihm gegen 23.20 Uhr zwei unbekannte Männer, die ihn sodann bedrohten und aufforderten, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Nach kurzer Diskussion hätten die bewaffneten Tatverdächtigen dann die Umhängetasche des Opfers mitsamt dessen persönlicher Gegenstände an sich gebracht und seien in Richtung Columbusstraße/Kennedybrücke weggerannt. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Er sei dann in eine Spielothek an der Elbestraße gelaufen und habe von dort aus die Polizei rufen lassen. Die Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein, jedoch konnten diese nicht mehr angetroffen werden. Das Opfer beschreibt die Verdächtigen wie folgt: Einer der Männer war ca. 1,80 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Die Bekleidung war komplett dunkel bzw. schwarz. Er trug eine Kurzhaarfrisur und einen auffällig langen Vollbart. Zudem soll er mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Der zweite Verdächtige sei ca. 1,70 Meter groß gewesen und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Er habe ohne Akzent gesprochen und sei maskiert gewesen. Das Opfer schätzt ihn jünger ein als den ersten Verdächtigen. Wer zum betreffenden Zeitpunkt im Bereich Industriestraße/Elbestraße/Columbusstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

