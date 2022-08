POL-ERB: Michelstadt-Steinbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen dringend gesucht!

Darmstadt (ots) - Am Sonntag (07.08.) gegen 04:40 Uhr, kam ein schwarzer Pkw aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte in der Alexanderstraße drei auf einem Fußgängerweg stehende Poller. Dabei wurde ebenfalls die vordere Stoßstange des Pkw stark beschädigt. Anwohner konnten beobachten, wie der schwarze Pkw danach in Richtung Heinheimer ...

mehr