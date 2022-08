Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Innenstadt: Unfallflucht in der Alexanderstraße

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (07.08.) gegen 04:40 Uhr, kam ein schwarzer Pkw aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte in der Alexanderstraße drei auf einem Fußgängerweg stehende Poller. Dabei wurde ebenfalls die vordere Stoßstange des Pkw stark beschädigt. Anwohner konnten beobachten, wie der schwarze Pkw danach in Richtung Heinheimer Straße davonfuhr und somit von der Unfallstelle flüchtete. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 800 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-41110 entgegen.

Berichterstatter: PK von Raedern

