Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: K123, Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer, Zeugen gesucht

DA-Dieburg (ots)

Am Samstag (06.08.) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 123 zwischen Semd und Habitzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Langen verletzt wurde. Dieser befuhr die besagte Strecke in Richtung Habitzheim, als ihm plötzlich ein weißer PKW im Kurvenbereich entgegenkam und auf die Spur des Motorradfahrers geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Langener, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierdurch erlitt der 73-Jährige mehrere gebrochene Rippen sowie Prellungen und Schürfwunden. Ein durch Ersthelfer verständigter Rettungswagen brachte diesen in ein umliegendes Krankenhaus.

Der weiße PKW setzte daraufhin seine Fahrt fort und entfernte sich von der Örtlichkeit in Richtung Semd.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Reutzel, POK

