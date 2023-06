Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Am Streifenwagen manipuliert - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde haben derzeit noch unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Freitag, 23. Juni, bei einem Streifenwagen die Luft aus den Reifen gelassen. Aus diesem Grund stand das Fahrzeug zwischenzeitlich nicht für Einsatzfahrten zur Verfügung. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Um kurz nach Mitternacht stellten die Einsatzkräfte ihren Streifenwagen auf einem Parkplatz an der Schiffdorfer Chaussee, Ecke zur Ludwig-Börne-Straße, ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 00.40 Uhr waren dann der rechte Vorderreifen wie auch der hintere rechte Reifen vollständig platt. Im Bereich der Flanken wiesen die Räder Beschädigungen auf. Ob diese ursächlich für den Luftverlust sind oder ob die Luft über die Ventile abgelassen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Im Anschluss an den Vorfall wurde der Notdienst einer Werkstatt alarmiert. Dieser wechselte die beschädigten Reifen und stellte so die Einsatzbereitschaft wieder her.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

