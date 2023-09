LPI-J: Rucksack aus Pkw gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie ein Gartenbesitzer aus Hermsdorf am Mittwoch feststellen musste, fehlte nunmehr sein Radio von der Terrasse. Ein Unbekannter überwand den Gartenzaun in der Kleingartenanlage in der Uhlandstraße und begab sich zur Gartenhütte. Hier eignete sich dieser das auf der Terrasse stehende Radio widerrechtlich an und entfernte sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

