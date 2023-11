Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 22.11.2023/11.33 Uhr

Reutlingen (ots)

Im Artikel "Versuchter Raub (Zeugenaufruf)" der Pressemeldung von heute/11.33 Uhr, hat sich eine Änderung bei der Personenbeschreibung der Gesuchten ergeben. Wir bitten Sie, die bisherige Version aus dem Geschäftsgang zu nehmen und bedanken uns für die Berücksichtigung der nachstehenden, angepassten Version:

Reutlingen (RT): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Der 17-Jährige und die 14-Jährige waren gegen 20 Uhr zu Fuß von einem Schnellrestaurant herkommend über die Silberburgstraße in die Bahnhofstraße unterwegs. Hierbei wurden sie von einem Trio verfolgt, das ihnen schon durch ihr Verhalten in dem Schnellrestaurant aufgefallen war. Auf Höhe einer Bushaltestelle vor einem Hotel in der Bahnhofstraße sprach einer der bislang unbekannten Jugendlichen den 17-Jährigen an und forderte ihn auf, seine E-Zigarette auszuhändigen. Als sich dieser weigerte, zog der Unbekannte ein Messer und bedrohte ihn damit. Dem 17-Jährigen gelang es, zusammen mit seiner Begleiterin in Richtung Bahnhof zu flüchten, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trio verlief erfolglos. Von den unbekannten Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor: Der Täter ist etwa 180 cm groß, hat kurze, schwarze Locken sowie einen Bart. Er trug eine weiße Jogginghose sowie eine weiße Jacke und hatte eine schwarze Bauchtasche bei sich. Seine beiden Begleiter waren etwa 175 cm groß und hatten kurze, schwarze Haare. Sie waren komplett dunkel bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

