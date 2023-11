Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle in Reutlingen und Leinfelden-Echterdingen

Reutlingen (ots)

Mit Fahrrad kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Kreuzung Moltkestraße/Lerchenstraße ereignet hat. Der 60-Jährige befuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Moltkestraße hin zur Lerchenstraße, aus welcher eine 53-jährige VW-Fahrerin herausfuhr, ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von circa 150 Euro, am VW ein Schaden von etwa 1.000 Euro. (ks)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kleinbus kollidiert mit Stadtbahn (Zeugenaufruf)

Am Dienstagmorgen ist es gegen 6.40 Uhr am Bahnübergang Meisenweg in Unteraichen zur Kollision zwischen einem Kleinbus und der Stadtbahn gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines Mercedes Vito befuhr dabei die Max-Lang-Straße und wollte von dort aus nach links den Bahnübergang hin zur Stuttgarter Straße überqueren. Nachdem er an der Stoppstelle zunächst angehalten hatte, fuhr er los und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand dabei das Rotlicht der Signalanlage, wodurch es zum Unfall mit der ordnungsgemäß in Richtung Stuttgart fahrenden Stadtbahn kam. Deren 48-jähriger Fahrer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge wurde der Mercedes Vito um 180 Grad gedreht und kam neben der Bahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde ein 14-jähriger Insasse des Mercedes leicht verletzt und vorsorglich durch ein Elternteil in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Er musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Schaden an der Stadtbahn konnte bis dato noch nicht näher beziffert werden. Sie konnte Fahrt fortsetzen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, da die Gleise gesperrt werden mussten. Zeugen des Unfalls oder Fahrgäste der Stadtbahn, die möglicherweise verletzt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (ks)

