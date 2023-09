POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Ampel bei Unfall beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Eine 39-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Böblinger Straße in Dagersheim sah sich am Montagabend (25.09.2023) gegen 22:00 Uhr plötzlich einem unbekannten Täter gegenüber, der das Tankstellengebäude betreten hatte und unter Drohung mit einem Messer Geld aus der Kasse verlangte. Nachdem die 39-Jährige erklärte, kein Geld in der ...

