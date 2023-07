Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbrucksdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR-DELLIEHAUSEN (ke) Heiligenhöfe, zwischen dem 07.07.2023, 00:00 Uhr und dem 17.07.2023, 11:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf ungeklärte Weise Zutritt in ein Wohnhaus und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

