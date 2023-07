Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau durch eingeschlagene Pkw-Scheibe verletzt

Northeim (ots)

Hardegsen OT Gladebeck, Hauptstraße, Montag, 22.00 Uhr

GLADEBECK (Wol) - Täter bekannt.

Am Montag kam es gegen 22.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, welche zudem zu leichten Verletzungen bei einer Frau führten.

Eine 23-jährige Frau aus Hardegsen parkte einen Pkw auf dem Parkplatz des örtlichen Friedhofs in Gladebeck. Mit im Auto war ein 24-jähriger Mann aus Hardegsen.

Plötzlich fuhr ein 43-jähriger Fahrradfahrer am Pkw vorbei, hielt an und ging auf den Pkw zu. Als er am Pkw ankam, schlug er die Scheibe der Fahrerseite ein und forderte vermeintliche Schulden in Höhe von 20 Euro von der 23-Jährigen ein. Ohne weitere Kommunikation entfernte sich der Mann mit dem Fahrrad vom Tatort.

Die 23-Jährige gab an, den Mann namentlich zu kennen, ihm jedoch kein Geld zu Schulden.

Durch Glassplitter wurde die Frau leicht im Gesicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Der Täter konnte durch die Polizei weder im Nahbereich noch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung des Pkw und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell