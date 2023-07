POL-NOM: Unter Einfluss von Kokain Auto gefahren

Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Vor der Bülte, Montag, 17.07.2023, 12.00 Uhr SUDHEIM (Wol) - Geschädigte bemerken Mann im Wohnhaus. Am Montag gegen 12.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße "Vor der Bülte" in Sudheim. Der Mann konnte unbemerkt das Haus durch einen offenen Nebeneingang betreten, während das geschädigten Ehepaar (beide 73 Jahre alt) sich im Garten aufhielt. Aufgrund ...

