Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Mann stiehlt Schmuck

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Vor der Bülte, Montag, 17.07.2023, 12.00 Uhr

SUDHEIM (Wol) - Geschädigte bemerken Mann im Wohnhaus.

Am Montag gegen 12.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße "Vor der Bülte" in Sudheim.

Der Mann konnte unbemerkt das Haus durch einen offenen Nebeneingang betreten, während das geschädigten Ehepaar (beide 73 Jahre alt) sich im Garten aufhielt. Aufgrund von Geräuschen im Haus bemerkte das Ehepaar den Mann im Wohnhaus. Dieser ergriff über die Haustür zu Fuß die Flucht in Richtung Ortsmitte.

Der Mann konnte Schmuck im Wert von ca. 5.000 Euro entwenden.

Der Mann wurde ca. 1,70 Meter groß geschätzt. Zudem war er schwarz bekleidet und trug eine dunkle Cap.

Am Morgen fiel dem Ehemann ein schwarzer Pkw mit auswärtigen Kennzeichen auf. In dieses sei der Täter am Morgen eingestiegen. Der Pkw sei von einer Frau gesteuert worden. Eine Beschreibung zu der Frau konnte er nicht abgeben. Auch konnte er keine weiteren Details zum Pkw nennen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551-70050.

